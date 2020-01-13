Телескоп "Хаббл" зробив знімок галактики із сузір'я Живописця
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. За допомогою телескопа "Хаббл", астрономи отримали знімок галактики NGC 1803, що знаходиться на відстані 200 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Живописця. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт обсерваторії.
“Цей яскравий, дещо схожий на краплину об’єкт, що можна побачити на цьому фото, зафіксував космічний телескоп Хаббл. Це галактика під назвою NGC 1803, що знаходиться на відстані 200 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Живописця”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що галактика була відкрита у 1834 році Джоном Гершелем.
Окрім цього, Джон Гершель переробив каталог об’єктів нічного неба, перетворивши його на свій Загальний каталог туманностей і скупчень зірок.
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На сайті обсерваторії зазначено, що галактика, представлена на знімку, є частиною галактичної пари. Вона знаходиться поруч з дуже яскравою зіркою південно-східного неба, що також можна побачити на знімку “Хаббла”.
Як раніше повідомляв УНН, телескоп “Хаббл” зняв міжзоряну комету, що відкрив український вчений Борисов.