Телескоп "Хаббл" зробив знімок галактики із сузір'я Живописця

КИЇВ. 13 січня. УНН. За допомогою телескопа "Хаббл", астрономи отримали знімок галактики NGC 1803, що знаходиться на відстані 200 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Живописця. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт обсерваторії.