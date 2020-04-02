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"Хаббл" відкрив "загублену ланку" в еволюції чорних дір

"Хаббл" відкрив "загублену ланку" в еволюції чорних дір

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Вчені за допомогою телескопа "Хаббл" виявили найбільш ймовірного кандидата в чорні діри середньої (проміжної) маси. Подібні об'єкти вважаються "втраченою ланкою" еволюції чорних дір. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт NASA.

"Астрономи знайшли чорну діру середньої (проміжної) маси", - йдеться в повідомленні.

Так, незвичайну чорну діру виявили в одній з прилеглих галактик, в сузір'ї Водолія.

Вчені відзначають, що раніше вже були знайдені кандидати в чорні діри середньої маси. Однак новий об'єкт є найбільш близьким до того, щоб його дійсно можна було віднести до такої.

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Повідомляється, що чорні діри середньої маси набагато менше надмасивних чорних дір масою в мільйони і мільярди мас Сонця, яка розташовуються в центрах галактик, але набагато більше тих, які утворилися в результаті вибуху масивної зірки.

Відзначимо, що зараз вчені виділяють дві категорії чорних дір, які сильно відрізняються один від одного по масі. Надмасивні чорні діри знаходяться в центрах галактик, і вони важчі за Сонце в мільйони чи мільярди разів. Існують і менші об'єкти, так звані чорні діри зоряної маси, які з'являються в результаті гравітаційного колапсу великих світил.

Крім того, астрономи припускають, що повинні існувати і чорні діри так званої проміжної маси. Найімовірніше, саме таку дірку і вдалося виявити телескопу.

Нагадаємо, що Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) повернуло частину співробітників до виконання своїх обов'язків, але ввело обмежувальні заходи через пандемію коронавируса.

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