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Ващук прокомментировал триумф национальной сборной и роль УАФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июня. УНН. Национальная сборная Украины 7 июня в рамках квалификационного турнира Евро-2020 обыграла сбойную Сербии со счетом 5:0. А накануне, молодежная сборная впервые за 10 лет одержала победу в турнире памяти Великого Валерия Лобановского. Такие успехи украинского футбола имеют несколько составляющих, считает украинский футболист Владислав Ващук, передает УНН.

По его словам, по победах большая заслуга игроков и сильного тренерского штаба. Также, важную роль играет Украинская ассоциация футбола и ее политика.

“Самое главное со стороны УАФ — это организовать, наладить и сделать. То, что требуется от УАФ и что они успешно сегодня сделали. Также, мы наглядно видим, что они (УАФ — ред.) идут правильным путем.

У нас были изменения на тренерском мостике, я уже неоднократно говорил о том, что у нашей национальной главной команды сегодня сильный тренерский штаб, который позволяет регулировать ход игры в каждом матче. И на сегодня — та технология и тот подход, который Андрей Шевченко делает в национальной сборной — я думаю, что он идет к тому, чтобы в будущем была вторая сборная, которая будет конкурировать с первой сборной.

Он привлекает ребят, молодых, которые что-то показывают в своих клубах — он их привлекает в сборную для того, чтобы они знакомились с техническими схемами, по которым сегодня играет национальная сборная. Это плюс для нашего украинского футбола”, — считает Ващук.

Также, по словам футболиста — немаловажно сегодня, что ставку на молодежь делает и УАФ.

“Это очень похвально. Мы видим политику направленности на детско-юношеский футбол. Сегодня мы обучаем молодежь для того, чтобы они в скором времени стали зрелыми, достойными футболистами, которые будут конкурировать на высоком уровне”, — резюмировал он.

Как сообщал УНН, сборная Украины U-20 недавно и впервые в истории вышла в четвертьфинал ЧМ

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