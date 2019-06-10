Ващук прокоментував тріумф національної збірної і роль УАФ

За його словами, у перемогах велика заслуга гравців і сильного тренерського штабу. Також, важливу роль відіграє Українська асоціація футболу і її політика.

"Найголовніше з боку УАФ - це організувати, налагодити і зробити. Те, що потрібно від УАФ і що вони успішно сьогодні зробили. Також, ми наочно бачимо, що вони (УАФ - ред.) йдуть правильним шляхом.

У нас були зміни на тренерському містку, я вже неодноразово говорив про те, що у нашій національній головній команді сьогодні сильний тренерський штаб, який дозволяє регулювати хід гри в кожному матчі. І на сьогодні - та технологія і той підхід, який Андрій Шевченко робить у національній збірній - я думаю, що він йде до того, щоб в майбутньому була друга збірна, яка буде конкурувати з першою збірною.

Він залучає хлопців, молодих, які щось показують в своїх клубах - він їх долучає в збірну для того, щоб вони знайомилися з технічними схемами, за якими сьогодні грає національна збірна. Це плюс для нашого українського футболу", - вважає Ващук.

Також, за словами футболіста, - важливо сьогодні, що ставку на молодь робить і УАФ.

"Це дуже похвально. Ми бачимо політику спрямованості на дитячо-юнацький футбол. Сьогодні ми навчаємо молодь для того, щоб вони незабаром стали зрілими, гідними футболістами, які будуть конкурувати на високому рівні", - резюмував він.

Як повідомляв УНН, збірна України U-20 недавно і вперше в історії вийшла в чвертьфінал ЧС.