Ващук прокоментував тріумф національної збірної і роль УАФ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Національна збірна України 7 червня в рамках кваліфікаційного турніру Євро-2020 обіграла збійну Сербії з рахунком 5:0. А напередодні, молодіжна збірна вперше за 10 років здобула перемогу в турнірі пам'яті Великого Валерія Лобановського. Такі успіхи українського футболу мають кілька складових, вважає український футболіст Владислав Ващук, передає УНН.
За його словами, у перемогах велика заслуга гравців і сильного тренерського штабу. Також, важливу роль відіграє Українська асоціація футболу і її політика.
"Найголовніше з боку УАФ - це організувати, налагодити і зробити. Те, що потрібно від УАФ і що вони успішно сьогодні зробили. Також, ми наочно бачимо, що вони (УАФ - ред.) йдуть правильним шляхом.
У нас були зміни на тренерському містку, я вже неодноразово говорив про те, що у нашій національній головній команді сьогодні сильний тренерський штаб, який дозволяє регулювати хід гри в кожному матчі. І на сьогодні - та технологія і той підхід, який Андрій Шевченко робить у національній збірній - я думаю, що він йде до того, щоб в майбутньому була друга збірна, яка буде конкурувати з першою збірною.
Він залучає хлопців, молодих, які щось показують в своїх клубах - він їх долучає в збірну для того, щоб вони знайомилися з технічними схемами, за якими сьогодні грає національна збірна. Це плюс для нашого українського футболу", - вважає Ващук.
Також, за словами футболіста, - важливо сьогодні, що ставку на молодь робить і УАФ.
"Це дуже похвально. Ми бачимо політику спрямованості на дитячо-юнацький футбол. Сьогодні ми навчаємо молодь для того, щоб вони незабаром стали зрілими, гідними футболістами, які будуть конкурувати на високому рівні", - резюмував він.
Як повідомляв УНН, збірна України U-20 недавно і вперше в історії вийшла в чвертьфінал ЧС.