Стоимость одного флакона – более 100 тысяч долларов: украинские больницы впервые получили лекарства для детей со СМА

КИЕВ. 4 июля. УНН. Украинские больницы впервые получили более 150 флаконов лекарств "Spinraza". Это один из трех имеющихся в мире препаратов, применяемых во время терапии детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Также, этот препарат называют "самой дорогой иньекцией" в мире, поскольку один его флакон стоит более 100 000 долларов. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения Украины, сообщает УНН.