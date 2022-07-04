Стоимость одного флакона – более 100 тысяч долларов: украинские больницы впервые получили лекарства для детей со СМА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Украинские больницы впервые получили более 150 флаконов лекарств "Spinraza". Это один из трех имеющихся в мире препаратов, применяемых во время терапии детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Также, этот препарат называют "самой дорогой иньекцией" в мире, поскольку один его флакон стоит более 100 000 долларов. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения Украины, сообщает УНН.
Цитата
"Сегодня, без преувеличения, важный день в истории украинской медицины. Мы не просто получили дорогостоящие лекарства, которых никогда раньше не было в Украине. Мы получили самое ценное — возможность сохранить жизнь детей, страдающих редкими орфанными заболеваниями. Мы благодарим доноров, которые подарили для наших детей этот шанс на жизнь", - прокомментировала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.
Детали
В Украине более 200 детей имеют подтвержденный диагноз СМА. Одна из редких генетических болезней характеризуется нарастающей мышечной слабостью во всем организме. С возрастом она приводит к нарушению опорно-двигательного аппарата и в конце концов приковывает больного к инвалидной коляске и кровати. СМА является наиболее распространенной генетической причиной смерти детей. По статистике, эта болезнь поражает одного-двух младенцев из 10 тысяч новорожденных.
В мире существует три аналога, которые используются для лечения:
-
- "Zolgensma";
-
- "Evrysdi";
-
- "Spinraza".
-
Первый вводится до 2-летнего возраста и останавливает болезнь навсегда, два последних нужно применять на протяжении всей жизни.
Справка
"Spinraza" – препарат, зарегистрированный компанией "Biogen" (США), который вводят с помощью инъекции непосредственно в спинномозговую жидкость через поясницу. Поддерживающие инъекции нужны на протяжении всей жизни.
Дополнение
В Украине обязательные профилактические медицинские осмотры проводят для предотвращения распространения инфекционных и опасных заболеваний и динамического наблюдения за состоянием здоровья работников. Военное положение не влияет на порядок их прохождения.