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Вартість одного флакону - понад 100 тисяч доларів: українські лікарні вперше отримали ліки для дітей зі СМА

Вартість одного флакону - понад 100 тисяч доларів: українські лікарні вперше отримали ліки для дітей зі СМА

Київ • УНН

 • 231272 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Українські лікарні вперше отримали понад 150 флаконів ліків «Spinraza». Це один із трьох наявних у світі препаратів, що застосовуються під час терапії дітей зі спінальною м’язовою атрофією (СМА). Також, цей препарат називають "найдорожчою ін’єкцією" у світі, оскільки один його флакон коштує понад 100 000 доларів. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я України, інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні, без перебільшення, важливий день в історії української медицини. Ми не просто отримали дороговартісні ліки, яких ніколи раніше не було в Україні. Ми отримали найцінніше — можливість зберегти життя дітей, які страждають на рідкісні орфанні захворювання. Ми дякуємо донорам, які подарували для наших дітей цей шанс на життя", - прокоментувала заступниця міністра охорони здоров‘я Марія Карчевич.

Деталі

В Україні понад 200 дітей мають підтверджений діагноз СМА. Одна із рідкісних генетичних хвороб характеризується наростальною м’язовою слабкістю у всьому організмі. З віком вона призводить до порушення опорно-рухового апарату та зрештою приковує хворого до інвалідного візка та ліжка. СМА є найбільш поширеною генетичною причиною смерті дітей. За статистикою, ця хвороба вражає одного-двох немовлят з 10 тисяч новонароджених.

У світі існує три аналоги, які використовуються для лікування:

  • "Zolgensma";
  • "Evrysdi";
  • "Spinraza".

Перший вводиться до 2-річного віку і зупиняє хворобу назавжди, два останні потрібно застосовувати протягом усього життя.

Довідка

"Spinraza" - препарат, зареєстрований компанією "Biogen" (США), який вводять за допомогою ін’єкції безпосередньо в спинномозкову рідину через поперек. Підтримувальні ін’єкції потрібні протягом усього життя.

Доповнення

В Україні обов'язкові профілактичні медичні огляди проводять для запобігання розповсюдженню інфекційних та небезпечних захворювань та динамічного спостереження за станом здоров'я працівників. Воєнний стан не впливає на порядок їх проходження.

Українські Національні Новини

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