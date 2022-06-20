Обов'язкові профілактичні медогляди під час війни: хто має їх проходити
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В Україні обов'язкові профілактичні медичні огляди проводять для запобігання розповсюдженню інфекційних та небезпечних захворювань та динамічного спостереження за станом здоров'я працівників. Воєнний стан не впливає на порядок їх проходження. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр громадського здоров’я.
Деталі
Воєнний стан, як вказано, не впливає на порядок проходження обов’язкових медичних оглядів. Відтак, вони, як і в мирний час, проводяться відповідно до законів та підзаконних актів України.
Обов’язкові (до прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди повинні проходити працівники:
• підприємств харчової промисловості, громадського харчування і торгівлі;
• лікувально-профілактичних, дошкільних і навчально-виховних закладів;
• водопровідних споруд, об’єктів комунально-побутового обслуговування;
• інших підприємств, установ, організацій, професійна чи інша діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення й може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь;
• зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці.
Також обов’язкові щорічні огляди проходять особи віком до 21 року.
Обов’язковий профілактичний медичний огляд передбачає:
• загальне обстеження лікарями-спеціалістами (терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог та інші за потреби);
• лабораторне обстеження;
• функціональне обстеження.
Для проведення медичного огляду особа подає документ, що посвідчує особу, та фотокартку розміром 3х4 см.
Цитата
«Відповідальність за організацію і своєчасність проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів і допущення їх до роботи без наявності необхідного медичного висновку несуть власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи. Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов’язковий медичний огляд у повному обсязі, від роботи відсторонюються й можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності», - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо
Якщо громадяни України втратили зв’язок зі своїм лікарем, то можна записатися на прийом до будь-якого сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Поради про те, як на тлі воєнного стану потрапити до сімейного лікаря, дала Національна служба здоров’я України.