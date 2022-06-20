Обязательные профилактические медосмотры во время войны: кто должен их проходить

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Украине обязательные профилактические медицинские осмотры проводятся для предотвращения распространения инфекционных и опасных заболеваний и динамического наблюдения за состоянием здоровья работников. Военное положение не влияет на порядок их прохождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья.