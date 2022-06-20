Обязательные профилактические медосмотры во время войны: кто должен их проходить
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Украине обязательные профилактические медицинские осмотры проводятся для предотвращения распространения инфекционных и опасных заболеваний и динамического наблюдения за состоянием здоровья работников. Военное положение не влияет на порядок их прохождения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья.
Детали
Военное положение, как указано, не влияет на порядок прохождения обязательных медицинских осмотров. Следовательно, они, как и в мирное время, проводятся в соответствии с законами и подзаконными актами Украины.
Обязательные (до принятия на работу) и периодические медицинские осмотры должны проходить работники:
• предприятий пищевой промышленности, общественного питания и торговли;
• лечебно-профилактических, дошкольных и учебно-воспитательных учреждений;
• водопроводных сооружений, объектов коммунально-бытового обслуживания;
• других предприятий, учреждений, организаций, профессиональная или иная деятельность которых связана с обслуживанием населения и может повлечь за собой распространение инфекционных заболеваний, возникновение пищевых отравлений;
• занятые на тяжелых работах и на работах с вредными или опасными условиями труда.
Также обязательные ежегодные осмотры проходят лица в возрасте до 21 года.
Обозательный профилактический медицинский осмотр предполагает:
• общее обследование врачами-специалистами (терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог и другие при необходимости);
• лабораторное обследование;
• функциональное обследование.
Для проведения медицинского осмотра лицо представляет документ, удостоверяющий личность, и фотографию размером 3х4 см.
Цитата
«Ответственность за организацию и своевременность прохождения работниками обязательных медицинских осмотров и допущение их к работе без наличия необходимого медицинского заключения несут владельцы предприятий, учреждений, организаций или уполномоченные ими органы. Работники, которые без уважительных причин не прошли в установленный срок обязательный медицинский осмотр в полном объеме, от работы отстраняются и могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности», - говорится в сообщении.
Напомним
Если граждане Украины потеряли связь со своим врачом, то можно записаться на прием к любому семейному врачу, терапевту или педиатру. Советы о том, как на фоне военного состояния попасть к семейному врачу, предоставила Национальная служба здоровья Украины.