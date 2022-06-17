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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Як потрапити на прийом до сімейного лікаря у час війни: у Нацслужбі здоров'я дали поради

Як потрапити на прийом до сімейного лікаря у час війни: у Нацслужбі здоров'я дали поради

Київ • УНН

 • 481226 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. Якщо громадяни України втратили зв’язок зі своїм лікарем, то можна записатися на прийом до будь-якого сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Поради про те, як на тлі воєнного стану потрапити до сімейного лікаря, дала Національна служба здоров’я України, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, для запису на прийом до лікаря у такому випадку не потрібна декларація. Існує кілька способів як це зробити:

  • Записатися на прийом онлайн. Щоб записатися до лікаря онлайн, потрібно знати, до якої медичної інформаційної системи (МІС) підключений медзаклад. МІС — це сайт, де можна записатися на прийом, створити свій кабінет і бачити інформацію про свої візити. На сайті обираєте потрібного лікаря, а система показує на коли до нього можна записатися.
  • Запис через реєстратуру. Для запису через реєстратуру потрібно подзвонити або зайти в медзаклад. При записі назвіть прізвище та ім’я лікаря, дізнайтесь графік прийому та запишіться на зручний для вас час
  • Без запису до чергового лікаря. Ви можете звернутися до чергового лікаря будь-якої амбулаторії за потреби. Для цього можна знайти найближчий заклад і прийти до нього у будь-який час.

    • Нагадаємо 

    Лікарі Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова, з початком повномасштабного вторгнення рф, надавали безплатні профільні консультації. В Інституті повідомляють, що безкоштовно консультують спеціалісти з відділень торако-абдомінальної хірургії, трансплантації нирки, хірургії підшлункової залози, лапароскопічної та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток, трансплантації та хірургії печінки, мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії, хірургії поєднаної патології та захворювань заочеревинного простору, а також онкології.

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