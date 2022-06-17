Як потрапити на прийом до сімейного лікаря у час війни: у Нацслужбі здоров'я дали поради

Деталі

Як зазначається, для запису на прийом до лікаря у такому випадку не потрібна декларація. Існує кілька способів як це зробити:

Записатися на прийом онлайн. Щоб записатися до лікаря онлайн, потрібно знати, до якої медичної інформаційної системи (МІС) підключений медзаклад. МІС — це сайт, де можна записатися на прийом, створити свій кабінет і бачити інформацію про свої візити. На сайті обираєте потрібного лікаря, а система показує на коли до нього можна записатися.

Запис через реєстратуру. Для запису через реєстратуру потрібно подзвонити або зайти в медзаклад. При записі назвіть прізвище та ім’я лікаря, дізнайтесь графік прийому та запишіться на зручний для вас час

Без запису до чергового лікаря. Ви можете звернутися до чергового лікаря будь-якої амбулаторії за потреби. Для цього можна знайти найближчий заклад і прийти до нього у будь-який час.

Нагадаємо

Лікарі Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова, з початком повномасштабного вторгнення рф, надавали безплатні профільні консультації. В Інституті повідомляють, що безкоштовно консультують спеціалісти з відділень торако-абдомінальної хірургії, трансплантації нирки, хірургії підшлункової залози, лапароскопічної та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток, трансплантації та хірургії печінки, мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії, хірургії поєднаної патології та захворювань заочеревинного простору, а також онкології.