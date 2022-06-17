Як потрапити на прийом до сімейного лікаря у час війни: у Нацслужбі здоров'я дали поради
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Якщо громадяни України втратили зв’язок зі своїм лікарем, то можна записатися на прийом до будь-якого сімейного лікаря, терапевта або педіатра. Поради про те, як на тлі воєнного стану потрапити до сімейного лікаря, дала Національна служба здоров’я України, передає УНН.
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Як зазначається, для запису на прийом до лікаря у такому випадку не потрібна декларація. Існує кілька способів як це зробити:
Нагадаємо
Лікарі Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова, з початком повномасштабного вторгнення рф, надавали безплатні профільні консультації. В Інституті повідомляють, що безкоштовно консультують спеціалісти з відділень торако-абдомінальної хірургії, трансплантації нирки, хірургії підшлункової залози, лапароскопічної та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток, трансплантації та хірургії печінки, мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії, хірургії поєднаної патології та захворювань заочеревинного простору, а також онкології.