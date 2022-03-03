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Лікарі Національного інституту хірургії та трансплантології надають безплатні консультації

Лікарі Національного інституту хірургії та трансплантології надають безплатні консультації

Київ • УНН

 • 170305 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Лікарі Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова надають безплатні профільні консультації. Про це заклад повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

В Інституті повідомляють, що безкоштовно консультують спеціалісти з відділень торако-абдомінальної хірургії, трансплантації нирки, хірургії підшлункової залози, лапароскопічної та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток, трансплантації та хірургії печінки, мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії, хірургії поєднаної патології та захворювань заочеревинного простору, а також онкології.

Телефони спеціалістів можна знайти на сторінці Інституту.

Нагадаємо

У Києві працює та продовжує приймати пацієнтів "за швидкою" Інститут серця.

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