Лікарі Національного інституту хірургії та трансплантології надають безплатні консультації
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Лікарі Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова надають безплатні профільні консультації. Про це заклад повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.
В Інституті повідомляють, що безкоштовно консультують спеціалісти з відділень торако-абдомінальної хірургії, трансплантації нирки, хірургії підшлункової залози, лапароскопічної та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток, трансплантації та хірургії печінки, мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії, хірургії поєднаної патології та захворювань заочеревинного простору, а також онкології.
Телефони спеціалістів можна знайти на сторінці Інституту.
Нагадаємо
У Києві працює та продовжує приймати пацієнтів "за швидкою" Інститут серця.