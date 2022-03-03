Врачи Национального института хирургии и трансплантологии предоставляют бесплатные консультации

В Институте сообщают, что бесплатно консультируют специалисты из отделения торако-абдоминальной хирургии, трансплантации почки, хирургии поджелудочной железы, лапароскопической и реконструктивной хирургии желчевыводящих протоков, трансплантации и хирургии печени, микрососудистой, пластической и восстановительной хирургии, хирургии сочетанной патологии и заболеваний забрюшинного пространства, а также онкологии.

Телефоны специалистов можно найти на странице Института.

Напомним

В Киеве работает и продолжает принимать пациентов "по скорой" Институт сердца.