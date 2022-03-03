Врачи Национального института хирургии и трансплантологии предоставляют бесплатные консультации
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Врачи Национального института хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова предоставляют бесплатные профильные консультации. Об этом заведение сообщило на своей странице в Facebook, пишет УНН.
В Институте сообщают, что бесплатно консультируют специалисты из отделения торако-абдоминальной хирургии, трансплантации почки, хирургии поджелудочной железы, лапароскопической и реконструктивной хирургии желчевыводящих протоков, трансплантации и хирургии печени, микрососудистой, пластической и восстановительной хирургии, хирургии сочетанной патологии и заболеваний забрюшинного пространства, а также онкологии.
Телефоны специалистов можно найти на странице Института.
Напомним
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