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Інститут серця в столиці працює і продовжує приймати хворих "за швидкою"

Інститут серця в столиці працює і продовжує приймати хворих "за швидкою"

Київ • УНН

 • 170547 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Інститут серця МОЗ України у Києві працює та приймає хворих, доставлених за швидкою допомогою. Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці медзакладу у Facebook, повідомляє УНН.

Цитата

"Інститут серця працює у повному складі та приймає хворих за швидкою допомогою із усіх регіонів України. Усі забезпечені харчуванням, пранням, охороною та безпечним підвалом на випадок обстрілів", - повідомив генеральний директор Борис Тодуров.

Раніше він повідомив, що з філії Інституту в Ірпені були вивезені всі пацієнти, які раніше опинилися на лінії вогню.

В Інституті зараз перебуває близько 90 пацієнтів.

"Дякую співробітникам, які вже 5 діб, не виходячи із клініки, продовжують виконувати свою роботу. Спасибі волонтерам та спонсорам за підтримку", – заявив Тодуров.

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