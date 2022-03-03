Институт сердца в столице работает и продолжает принимать больных "по скорой"

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"Институт сердца работает в полном составе и принимает скоропомощных больных из всех регионов Украины. Все обеспечены питанием, стиркой, охраной и безопасным подвалом на случай обстрелов", - сообщил генеральный директор Борис Тодуров.

Ранее он сообщил, что из филиала Института в Ирпене были вывезены все пациенты, которые ранее оказались на линии огня.

В Институте сейчас находится около 90 пациентов.

"Спасибо сотрудникам, которые уже 5 суток, не выходя из клиники, продолжают выполнять свою работу. Спасибо волонтерам и спонсорам за поддержку", - заявил Тодуров.