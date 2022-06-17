Как попасть на прием к семейному врачу во время войны: в Нацслужбе здоровья дали советы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Если граждане Украины потеряли связь со своим врачом, то можно записаться на прием к любому семейному врачу, терапевту или педиатру. Советы о том, как на фоне военного состояния попасть к семейному врачу, дала Национальная служба здоровья Украины, передает УНН.
Детали
Как отмечается, для записи на прием к врачу в таком случае не требуется декларация. Существует несколько способов, как это сделать:
Напомним
Врачи Национального института хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова, с началом полномасштабного вторжения рф, предоставляли бесплатные профильные консультации. В Институте сообщают, что бесплатно консультируют специалисты по отделениям торако-абдоминальной хирургии, трансплантации почки, хирургии поджелудочной железы, лапароскопической и реконструктивной хирургии желчевыводящих протоков, трансплантации и хирургии печени, пространства, а также онкологии.