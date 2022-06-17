Как попасть на прием к семейному врачу во время войны: в Нацслужбе здоровья дали советы

Детали

Как отмечается, для записи на прием к врачу в таком случае не требуется декларация. Существует несколько способов, как это сделать:

Записаться на прием онлайн. Чтобы записаться к врачу онлайн, нужно знать, к какой медицинской информационной системе (МИС) подключено медучреждение. МИС — это сайт, где можно записаться на прием, создать свой кабинет и видеть информацию о своих визитах. На сайте выбираете нужного врача, а система показывает, на когда к нему можно записаться.

Запись через регистратуру. Для записи через регистратуру нужно позвонить или зайти в медучреждение. При записи назовите фамилию и имя врача, узнайте график приема и запишитесь на удобное для вас время.

Без записи к дежурному врачу. Вы можете обратиться к дежурному врачу любой амбулатории при необходимости. Для этого можно найти ближайшее заведение и прийти к нему в любое время.

Напомним

Врачи Национального института хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова, с началом полномасштабного вторжения рф, предоставляли бесплатные профильные консультации. В Институте сообщают, что бесплатно консультируют специалисты по отделениям торако-абдоминальной хирургии, трансплантации почки, хирургии поджелудочной железы, лапароскопической и реконструктивной хирургии желчевыводящих протоков, трансплантации и хирургии печени, пространства, а также онкологии.