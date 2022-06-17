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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как попасть на прием к семейному врачу во время войны: в Нацслужбе здоровья дали советы

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Если граждане Украины потеряли связь со своим врачом, то можно записаться на прием к любому семейному врачу, терапевту или педиатру. Советы о том, как на фоне военного состояния попасть к семейному врачу, дала Национальная служба здоровья Украины, передает УНН.

Детали

Как отмечается, для записи на прием к врачу в таком случае не требуется декларация. Существует несколько способов, как это сделать:

  • Записаться на прием онлайн. Чтобы записаться к врачу онлайн, нужно знать, к какой медицинской информационной системе (МИС) подключено медучреждение. МИС — это сайт, где можно записаться на прием, создать свой кабинет и видеть информацию о своих визитах. На сайте выбираете нужного врача, а система показывает, на когда к нему можно записаться.
  • Запись через регистратуру. Для записи через регистратуру нужно позвонить или зайти в медучреждение. При записи назовите фамилию и имя врача, узнайте график приема и запишитесь на удобное для вас время.
  • Без записи к дежурному врачу. Вы можете обратиться к дежурному врачу любой амбулатории при необходимости. Для этого можно найти ближайшее заведение и прийти к нему в любое время.

    • Напомним 

    Врачи Национального института хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова, с началом полномасштабного вторжения рф, предоставляли бесплатные профильные консультации. В Институте сообщают, что бесплатно консультируют специалисты по отделениям торако-абдоминальной хирургии, трансплантации почки, хирургии поджелудочной железы, лапароскопической и реконструктивной хирургии желчевыводящих протоков, трансплантации и хирургии печени, пространства, а также онкологии.

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