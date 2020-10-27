Варшава изложила свое видение "сотрудничества с Украиной" в 29 пунктах, среди тем: Волынь и война 1918-1919 годов

ukru
Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 66714 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 93331 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 122079 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104699 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 124424 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100435 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101358 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103705 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101848 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101477 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

Шмыгаль: по состоянию на вчера помощь от США поступала

4 марта, 11:47 • 50599 просмотра
Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

Премьер Британии Стармер накануне разговаривал с Трампом об Украине

4 марта, 13:53 • 29957 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 100656 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 82979 просмотра
Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

Китай рассматривает военное участие на временно оккупированных территориях Украины - ЦНС

20:23 • 43319 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

16:41 • 82979 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 122067 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 124417 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 381260 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 332171 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

18:57 • 20734 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 100656 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 131688 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 208994 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 235712 просмотра
Актуальное
Варшава изложила свое видение "сотрудничества с Украиной" в 29 пунктах, среди тем: Волынь и война 1918-1919 годов

Варшава изложила свое видение "сотрудничества с Украиной" в 29 пунктах, среди тем: Волынь и война 1918-1919 годов

Киев  •  УНН

 • 16011 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Институт национальной памяти Польши опубликовал документ из 29 пунктов по польско-украинского сотрудничества в контексте эксгумаций, захоронений и памяти жертв войн и геноцида, пишет УНН.

Помощь в достойном захоронении невинно убитых мужчин, женщин и детей должна объединить обе нации — заявил Институт национальной памяти. Позиция Института нацпамяти Польши относительно польско-украинского сотрудничества в контексте эксгумаций, захоронений и памяти жертв войн и геноцида, доступна со вторника на сайте Института.

“Институт национальной памяти — Комиссия по преследованию преступлений против польской нации всегда выступал за международное сотрудничество — также в области национальной памяти, — что поддерживается в духе партнерства, взаимоуважения и уважения к правде. Государства обязаны помнить о своих гражданах, невинно убитых во времена порабощения и о героях борьбы за свободу и независимость”, — читаем в первом пункте позиции.

Институт национальной памяти также напомнил, что в 20 веке и поляки, и украинцы были жертвами тоталитарных сил и преступления геноцида.

“Память о них также является универсальным вызовом для обеих стран. Это выражается стремлением обеспечить жертвам преступлений достойное захоронение и противодействие любой форме прославления военных структур и организаций, совершивших военные преступления, преступления против мира и преступления против человечества. Такое понимание уважения для жертв может и должно объединить обе страны в области добрососедского сотрудничества”, — добавлено далее.

По мнению Института национальной памяти, обе нации не должны разделять вызовы, связанные с усилиями по обеспечению достойных захоронений жертв геноцида.

“Обязанность проведения эксгумаций и помощи в переносе останков невинно убитых мужчин, женщин и детей из смертных ям в могилы, как выражение памяти и уважения к ним, также должно объединить обе нации. Однако интересам Украины, Польши и других народов отвечает абсолютное осуждение всех форм геноцида”, — отметил польский Институт нацпамяти.

Институт национальной памяти также подчеркнул, что Польша уважает украинские стремление сохранять память и места захоронений тех украинских воинов, участвовавших во взаимных украинско-польских и польско-украинских боях в 1918-1919 годах.

“Мы ожидаем подобное уважение к польским жертвам конфликтов тех лет — к их кладбищам и их права на достойное захоронение. Польша, как государство-победитель в этом конфликте, которое в межвоенный период своими границами охватывала спорные территории, никогда не считала допустимым, чтобы массовые преступления в отношении мирных жителей были способом окончательно решить вопрос об их принадлежности”, — подчеркнул Институт, а также отметил, что в последние годы польская сторона дала согласие на строительство ряда украинских мест памяти на своей территории.

Добавим, еще летом прошлого года польский президент Дуда заявил, что согласие Украины на проведение эксгумации жертв Волынской трагедии — важнейшее условие для налаживания польско-украинских отношений.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы