Варшава изложила свое видение "сотрудничества с Украиной" в 29 пунктах, среди тем: Волынь и война 1918-1919 годов

Помощь в достойном захоронении невинно убитых мужчин, женщин и детей должна объединить обе нации — заявил Институт национальной памяти. Позиция Института нацпамяти Польши относительно польско-украинского сотрудничества в контексте эксгумаций, захоронений и памяти жертв войн и геноцида, доступна со вторника на сайте Института.

“Институт национальной памяти — Комиссия по преследованию преступлений против польской нации всегда выступал за международное сотрудничество — также в области национальной памяти, — что поддерживается в духе партнерства, взаимоуважения и уважения к правде. Государства обязаны помнить о своих гражданах, невинно убитых во времена порабощения и о героях борьбы за свободу и независимость”, — читаем в первом пункте позиции.

Институт национальной памяти также напомнил, что в 20 веке и поляки, и украинцы были жертвами тоталитарных сил и преступления геноцида.

“Память о них также является универсальным вызовом для обеих стран. Это выражается стремлением обеспечить жертвам преступлений достойное захоронение и противодействие любой форме прославления военных структур и организаций, совершивших военные преступления, преступления против мира и преступления против человечества. Такое понимание уважения для жертв может и должно объединить обе страны в области добрососедского сотрудничества”, — добавлено далее.

По мнению Института национальной памяти, обе нации не должны разделять вызовы, связанные с усилиями по обеспечению достойных захоронений жертв геноцида.

“Обязанность проведения эксгумаций и помощи в переносе останков невинно убитых мужчин, женщин и детей из смертных ям в могилы, как выражение памяти и уважения к ним, также должно объединить обе нации. Однако интересам Украины, Польши и других народов отвечает абсолютное осуждение всех форм геноцида”, — отметил польский Институт нацпамяти.

Институт национальной памяти также подчеркнул, что Польша уважает украинские стремление сохранять память и места захоронений тех украинских воинов, участвовавших во взаимных украинско-польских и польско-украинских боях в 1918-1919 годах.

“Мы ожидаем подобное уважение к польским жертвам конфликтов тех лет — к их кладбищам и их права на достойное захоронение. Польша, как государство-победитель в этом конфликте, которое в межвоенный период своими границами охватывала спорные территории, никогда не считала допустимым, чтобы массовые преступления в отношении мирных жителей были способом окончательно решить вопрос об их принадлежности”, — подчеркнул Институт, а также отметил, что в последние годы польская сторона дала согласие на строительство ряда украинских мест памяти на своей территории.

Добавим, еще летом прошлого года польский президент Дуда заявил, что согласие Украины на проведение эксгумации жертв Волынской трагедии — важнейшее условие для налаживания польско-украинских отношений.