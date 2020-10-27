Варшава виклала своє бачення "співпраці з Україною" у 29 пунктах, серед тем: Волинь та війна 1918-1919 років

Допомога у гідному похованні невинно вбитих чоловіків, жінок та дітей повинна об’єднати обидві нації — заявив Інститут національної пам’яті. Позиція Iнституту нацпам’яті Польщі щодо польсько-української співпраці в контексті ексгумацій, поховань та вшанування пам’яті жертв воєн та геноциду, доступна з вівторка на сайті Інституту.

“Інститут національної пам’яті — Комісія з переслідування злочинів проти польської нації завжди виступав за міжнародну співпрацю — також у галузі національної пам’яті, — що підтримується в дусі партнерства, взаємоповаги та поваги до правди. Держави зобов’язані пам’ятати про своїх громадян, невинно вбитих за часів поневолення та про героїв боротьби за свободу та незалежність”, — читаємо в першому пункті позиції.

Інститут національної пам’яті також нагадав, що у 20 столітті і поляки, і українці були жертвами тоталітарних сил та злочину геноциду.

“Пам’ять про них також є універсальним викликом для обох країн. Це виражається прагненням забезпечити жертвам злочинів гідне поховання та протидію будь-якій формі прославлення військових структур та організацій, які скоїли військові злочини, злочини проти миру та злочини проти людства. Таке розуміння поваги для жертв може і повинно об’єднати обидві країни у галузі добросусідської співпраці”, — додано далі.

На думку Інституту національної пам’яті, обидві нації не повинні розділяти виклики, пов’язані із зусиллями щодо забезпечення гідних поховань жертв геноциду.

“Обов’язок проведення ексгумацій та допомоги у перенесенні останків невинно вбитих чоловіків, жінок та дітей із смертних ям у могили, як вираз пам’яті та поваги до них, також повинен об’єднати обидві нації. Однак інтересам України, Польщі та інших народів відповідає абсолютне засудження всіх форм геноциду”, — зазначив польський Інститут нацпам’яті.

Інститут національної пам’яті також наголосив, що Польща поважає українські прагнення зберігати пам’ять та місця поховань тих українських воїнів, які брали участь у взаємних українсько-польських та польсько-українських боях у 1918-1919 роках.

“Ми очікуємо подібної поваги до польських жертв конфліктів тих років — до їх кладовищ та їх права на гідне поховання. Польща, як держава-переможниця в цьому конфлікті, яка в міжвоєнний період своїми кордонами охоплювала спірні території, ніколи не вважала допустимим, щоб масові злочини щодо мирних мешканців були способом остаточно вирішити питання про їх приналежність”, — підкреслив Інститут, а також зазначив, що в останні роки польська сторона дала згоду на будівництво низки українських місць пам’яті на своїй території.

Додамо, ще влітку минулого року польський президент Анджей Дуда заявив, що згода України на проведення ексгумації жертв Волинської трагедії — найважливіша умова для налагодження польсько-українських відносин.