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Варфоломея выписали из больницы в США

Киев • УНН

 • 24594 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Как сообщил архиепископ Греческой православной архиепархии Америки Эльпидофор, Вселенского патриарха Варфоломея выписали из больницы в Вашингтоне. Об этом написал заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря на своей странице в Фейсбук, передает УНН.

Варфоломея выписали из больницы в США

Детали

Сейчас вселенский патриарх Варфоломей уже покинул здание американской больнице.

“Патриарх Варфоломей был выписан из госпиталя и продолжает программу своего визита”, — рассказал Заря.

Напомним

Патриарх Варфоломей прибыл в Соединенные Штаты 23 октября. На следующий день он почувствовал себя плохо после длительного перелета и плотного графика. В качестве меры пресечения патриарха доставили в больницу Университета Джорджа Вашингтона. Ожидается, что он пробудет в США до 3 ноября.

Справка

Варфоломей (в миру Димитриос Архондонис) родился в 1940 году в селе Айи-Теодоре на острове Имроз (ныне Гёкчеада) в Турции. В 1961-1963 годах служил офицером в турецкой армии, после чего прошел обучение в Папском восточном институте в Риме. По возвращении в 1968 году в Стамбул работал в церковных структурах. Был избран предстоятелем Константинопольской церкви 22 октября 1991.

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