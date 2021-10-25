Варфоломея выписали из больницы в США

Детали

Сейчас вселенский патриарх Варфоломей уже покинул здание американской больнице.

“Патриарх Варфоломей был выписан из госпиталя и продолжает программу своего визита”, — рассказал Заря.

Напомним

Патриарх Варфоломей прибыл в Соединенные Штаты 23 октября. На следующий день он почувствовал себя плохо после длительного перелета и плотного графика. В качестве меры пресечения патриарха доставили в больницу Университета Джорджа Вашингтона. Ожидается, что он пробудет в США до 3 ноября.

Справка

Варфоломей (в миру Димитриос Архондонис) родился в 1940 году в селе Айи-Теодоре на острове Имроз (ныне Гёкчеада) в Турции. В 1961-1963 годах служил офицером в турецкой армии, после чего прошел обучение в Папском восточном институте в Риме. По возвращении в 1968 году в Стамбул работал в церковных структурах. Был избран предстоятелем Константинопольской церкви 22 октября 1991.