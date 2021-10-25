Варфоломія виписали з лікарні в США

$41.280.10
45.030.03
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 13366 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 71939 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 121501 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 106229 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 114717 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 85574 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 74291 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 162999 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87134 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 260594 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
2м/с
93%
Популярнi новини

У Києві вибухи, атака дронів: зафіксовано займання і руйнування, попередньо заблокована людина

9 квітня, 21:45 • 38554 перегляди

iPhone подорожчають до 3500 доларів, якщо їх почнуть виробляти в США - CNN

9 квітня, 22:31 • 35221 перегляди

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 33665 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

02:11 • 40411 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 22000 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 128050 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 162983 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 260582 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 431225 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 419534 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 26878 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 32653 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 33282 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 34564 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 84351 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Варфоломія виписали з лікарні в США

Київ • УНН

 • 24594 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Як повідомив архієпископ Грецької православної архиєпархії Америки Ельпідофор, Вселенського патріарха Варфоломія виписали з лікарні у Вашингтоні. Про це написав заступник голови управління зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ Євстратій Зоря на своїй сторінці у Фейсбук, передає УНН.

Варфоломія виписали з лікарні в США

Деталі

Наразі вселенський патріарх Варфоломій вже залишив будівлю американської лікарні.

“Патріарх Варфоломій був виписаний з госпіталю та продовжує програму свого візиту”, — розповів Зоря.

Нагадаємо

Патріарх Варфоломій прибув до Сполучених Штатів 23 жовтня. На наступний день він відчув себе погано після тривалого перельоту і щільного графіку. В якості запобіжного заходу патріарха доставили в лікарню Університету Джорджа Вашингтона. Очікується, що він пробуде в США до 3 листопада.

Довідка

Варфоломій (в миру Дімітріос Архондоніс) народився у 1940 році в селі Айі-Теодорі на острові Імроз (нині Гекчеада) у Туреччині. У 1961-1963 роках служив офіцером у турецькій армії, після чого пройшов навчання в Папському східному інституті у Римі. Після повернення в 1968 році у Стамбул працював в церковних структурах. Був обраний предстоятелем Константинопольської церкви 22 жовтня 1991 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Світу
Brent
$65.17
Bitcoin
$82,148.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,138.75
Ethereum
$1,616.31