Варфоломія виписали з лікарні в США

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Наразі вселенський патріарх Варфоломій вже залишив будівлю американської лікарні.

“Патріарх Варфоломій був виписаний з госпіталю та продовжує програму свого візиту”, — розповів Зоря.

Нагадаємо

Патріарх Варфоломій прибув до Сполучених Штатів 23 жовтня. На наступний день він відчув себе погано після тривалого перельоту і щільного графіку. В якості запобіжного заходу патріарха доставили в лікарню Університету Джорджа Вашингтона. Очікується, що він пробуде в США до 3 листопада.