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Вселенського патріарха Варфоломія госпіталізували під час візиту у США

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Константинопольський патріарх Варфоломій доставлений в лікарню Університету Джорджа Вашингтона у Вашингтоні, округ Колумбія, повідомляє грецька газета Orthodox Times, пише УНН.

Вселенського патріарха Варфоломія госпіталізували під час візиту у США

Деталі

Видання уточнило, що безпосередньо перед літургією в Софійському соборі патріарх відчув нездужання “через довгий переліт і щільний графік заходів”.

“Лікар Варфоломія порадив йому відпочити, і з міркувань обережності він був доставлений в лікарню для медичного обстеження”, — сказано в повідомленні.

Контекст

Патріарх прибув з офіційним візитом в США днем раніше і повинен пробути там до 3 листопада. Спочатку візит був запланований на травень 2020 року, однак його відклали через пандемію коронавірусу. Зокрема, в Сполучених Штатах заплановані його зустрічі з першими особами, в тому числі з президентом Джо Байденом, главою Держдепу Ентоні Блінкеном, а також послами Греції і Туреччини у США.

Довідка

Варфоломій (в миру Дімітріос Архондоніс) народився у 1940 році в селі Айі-Теодорі на острові Імроз (нині Гекчеада) у Туреччині. У 1961-1963 роках служив офіцером у турецькій армії, після чого пройшов навчання в Папському східному інституті у Римі. Після повернення в 1968 році у Стамбул працював в церковних структурах. Був обраний предстоятелем Константинопольської церкви 22 жовтня 1991 року.

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