Вселенского патриарха Варфоломея госпитализировали во время визита в США
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Константинопольский патриарх Варфоломей доставлен в больницу Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, округ Колумбия, сообщает греческая газета Orthodox Times, пишет УНН.
Детали
Издание уточнило, что непосредственно перед литургией в Софийском соборе патриарх почувствовал недомогание “из-за долгого перелета и плотного графика мероприятий”.
“Врач Варфоломея посоветовал ему отдохнуть, и из соображений предосторожности он был доставлен в больницу для медицинского обследования”, — сказано в сообщении.
Контекст
Патриарх прибыл с официальным визитом в США днем ранее и должен пробыть там до 3 ноября. Изначально визит был запланирован на май 2020 года, однако его отложили из-за пандемии коронавируса. В частности, в Соединенных Штатах запланированы его встречи с первыми лицами, в том числе с президентом Джо Байденом, главой Госдепа Энтони Блинкеном, а также послами Греции и Турции в США.
Справка
Варфоломей (в миру Димитриос Архондонис) родился в 1940 году в деревне Айи-Теодори на острове Имроз (ныне Гекчеада) в Турции. В 1961–1963 годах служил офицером в турецкой армии, после чего прошел обучение в Папском восточном институте в Риме. По возвращении в 1968 году в Стамбул работал в церковных структурах. Был избран предстоятелем Константинопольской церкви 22 октября 1991 года.