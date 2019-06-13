VAR появится в украинском футболе: в УПЛ сделали заявление о запуске системы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Президент Украинской премьер-лиги швейцарец Томас Гримм прокомментировал возможность введения в чемпионате Украины системы видеоповторов VAR. Как сообщает FootballHub, система видеоповторов VAR будет в украинском футболе со следующего сезона, но со второй половины чемпионата, передает УНН.
По словам Гримма, применить VAR в Украине смогут во второй половине следующего розыгрыша чемпионата, весной 2020 года.
"Но не на всех матчах, а только на двух поединках в туре", - уточнил он.
Напомним, зимой глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что остались только технические вопросы по запуску VAR в Украине.
"Мы на финишной прямой. У нас есть несколько технических вопросов. Нужно протестировать оборудование определенным количеством часов. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим эту систему в тестовом режиме. Один из вариантов - это финал Кубка Украины", - сказал он.
Уточним, что сегодня систему VAR используют в Германии, Италии, Испании, Франции и других странах. Также на матчах Лиги наций и Лиги чемпионов. С нового сезона систему будут использовать в чемпионате Англии.