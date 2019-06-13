VAR з'явиться в українському футболі: в УПЛ зробили заяву про запуск системи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Президент Української прем'єр-ліги швейцарець Томас Грімм прокоментував можливість введення в чемпіонаті України системи відеоповторів VAR. Як повідомляє FootballHub, система відеоповторів VAR буде в українському футболі з наступного сезону, але з другої половини чемпіонату, передає УНН.
За словами Грімма, застосувати VAR в Україні зможуть у другій половині наступного розіграшу чемпіонату, навесні 2020 року.
"Але не на всіх матчах, а тільки на двох поєдинках в турі", - уточнив він.
Нагадаємо, взимку глава Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що залишилися тільки технічні питання по запуску VAR в Україні.
"Ми на фінішній прямій. У нас є кілька технічних питань. Потрібно протестувати обладнання певною кількістю годин. Я думаю, що найближчим часом ми побачимо цю систему в тестовому режимі. Один з варіантів - це фінал Кубка України", - сказав він.
Уточнимо, що сьогодні систему VAR використовують в Німеччині, Італії, Іспанії, Франції та інших країнах. Також на матчах Ліги націй і Ліги чемпіонів. З нового сезону систему будуть використовувати в чемпіонаті Англії.