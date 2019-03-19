Грузоперевозки по реке Днепр выросли на 22,4%

"Объем перевозок по Днепру в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличился на 22,4% и составил 10 млн тонн", - говорится в сообщении.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк отметил, что перевозки речным транспортом становятся все более востребованными и актуальными.

"Мы видим, как на рынке речных перевозок появляются новые перевозчики. Наша цель - уменьшить нагрузку на украинские дороги, перенаправив часть грузов на реку. Это станет возможным только при условии правильной политики развития внутренних водных путей и речного транспорта", - заявил Лавренюк.

Также заместитель министра сообщил, что в 2019 году в Государственном бюджете Украины предусмотрено выделение 163 млн. грн. ГП "Укрводпуть", предприятию, которое занимается содержанием и эксплуатацией шлюзов по каскаду реки Днепр.

"Это рекордное финансирование за последние 10 лет. Ранее предприятие получало лишь 18% от необходимого финансирования и не имело возможности ремонтировать и содержать шлюзы должным образом", - сказал он.

Кроме того, благодаря проведенной Мининфраструктуры реформе системы содержания внутренних водных путей, а именно передачи отдельных функций от ГП "Укрводпуть" в ГУ "Госгидрография" и ГП "АМПУ", появились средства на модернизацию средств навигационного оборудования и проведение работ по поддержанию габаритов судового хода на ВВП.

"Также положительным моментом является продление сроков навигации на реке Днепр. В этом году у нас был самый длительный период навигации. Это позволило речным перевозчикам перевезти дополнительные объемы по реке в условиях рекордного урожая зерновых и нехватки подвижного состава", - сообщил Лавренюк.

Заместитель министра отметил, что развитие речного судоходства будет способствовать увеличению экспортного и транзитного потенциала страны, и уже в ближайшей перспективе может составить серьезную конкуренцию железнодорожному и автомобильному транспорту.

Ранее УНН сообщал, что грузоперевозки по реке выросли втрое.