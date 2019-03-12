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Вантажоперевезення річкою зросли утричі

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КИЇВ. 12 березня. УНН. За останні роки вдалося значно збільшити перевезення вантажів річковим транспортом, якщо в 2013 році це було 3 млн тонн, то в 2018 році – 10 млн тонн. Про це у вівторок заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

"Ще одне важливе питання, яке стоїть перед нами, і Київська область має у ньому перевагу, – це річкова логістика. Завдяки нашим спільним зусиллям ми наростили обсяг вантажів, що щорічно проходять річкою, більш ніж у три рази. Якщо в 2013 році це було 3 млн тонн, то в 2018 році – це вже 10 млн тонн. І це тільки початок. Це дешевше, зручніше, і, врешті-решт, це логічніше", - зазначив Омелян.

Нагадаємо, за даними АМПУ, у 2018 році зросла кількість суднопроходів і обсяги перевезень основних видів вантажів по річці Дніпро. Загальна кількість рейсів у 2018 року становила 16 390, що на 10,2% більше, ніж за 2017 рік. Протягом 2018 року по Дніпру було перевезено понад 10 млн тонн вантажів.

При цьому, за даними Мінінфраструктури, у 2017 році внутрішніми водними шляхами було перевезено 6,7 млн тонн вантажів, при цьому у 1990 році по Дніпру перевозилось у 10 разів більше.

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