Грузоперевозки по реке выросли втрое

"Еще один важный вопрос, который стоит перед нами, и Киевская область имеет в нем преимущество, - это речная логистика. Благодаря нашим совместным усилиям мы нарастили объем грузов, ежегодно проходящих по реке, более чем в три раза. Если в 2013 году это было 3 млн тонн, то в 2018 году - это уже 10 млн тонн. И это только начало. Это дешевле, удобнее, и, в конце концов, это логичнее", - отметил Омелян.

Напомним, по данным АМПУ, в 2018 году возросло количество суднопроходов и объемы перевозок основных видов грузов по реке Днепр. Общее количество рейсов в 2018 года составило 16 390, что на 10,2% больше, чем за 2017 год. В течение 2018 года по Днепру было перевезено более 10 млн тонн грузов.

При этом, по данным Мининфраструктуры, в 2017 году внутренними водными путями было перевезено 6,7 млн тонн грузов, при этом в 1990 году по Днепру перевозилось в 10 раз больше.