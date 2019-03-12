Грузоперевозки по реке выросли втрое

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КИЕВ. 12 марта. УНН. За последние годы удалось значительно увеличить перевозки грузов речным транспортом, если в 2013 году это было 3 млн тонн, то в 2018 году - 10 млн тонн. Об этом во вторник заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Еще один важный вопрос, который стоит перед нами, и Киевская область имеет в нем преимущество, - это речная логистика. Благодаря нашим совместным усилиям мы нарастили объем грузов, ежегодно проходящих по реке, более чем в три раза. Если в 2013 году это было 3 млн тонн, то в 2018 году - это уже 10 млн тонн. И это только начало. Это дешевле, удобнее, и, в конце концов, это логичнее", - отметил Омелян.

Напомним, по данным АМПУ, в 2018 году возросло количество суднопроходов и объемы перевозок основных видов грузов по реке Днепр. Общее количество рейсов в 2018 года составило 16 390, что на 10,2% больше, чем за 2017 год. В течение 2018 года по Днепру было перевезено более 10 млн тонн грузов.

При этом, по данным Мининфраструктуры, в 2017 году внутренними водными путями было перевезено 6,7 млн тонн грузов, при этом в 1990 году по Днепру перевозилось в 10 раз больше.

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