Обсяги річкових перевезень вантажів в Україні зменшилися у 10 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Минулого року внутрішніми водними шляхами в Україні було перевезено у 10 разів менші обсяги вантажів, порівняно із 1990 роком. Про це на III Українському інфраструктурному форумі сказав заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань, передає кореспондент УНН.
"Минулого року внутрішніми водними шляхами було перевезено 6,7 млн тонн вантажів, при цьому у 1990 році по Дніпру перевозилось у 10 разів більше", - повідомив Довгань.
Як уточнив він, Україна має величезний потенціал у цьому напрямку, який необхідно розвивати.
Нагадаємо, торік уряд створив Державну службу морського та річкового транспорту України.