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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Объемы речных перевозок грузов в Украине уменьшились в 10 раз

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. В прошлом году внутренним водным путям в Украине было перевезено в 10 раз меньшие объемы грузов, по сравнению с 1990 годом. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме сказал заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань, передает корреспондент УНН.

Объемы речных перевозок грузов в Украине уменьшились в 10 раз

"В прошлом году внутренними водными путями было перевезено 6,7 млн тонн грузов, при этом в 1990 году по Днепру перевозилось в 10 раз больше", - сообщил Довгань.

Как уточнил он, Украина имеет огромный потенциал в этом направлении, который необходимо развивать.

Напомним, в прошлом году правительство создало Государственную службу морского и речного транспорта Украины.

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