Объемы речных перевозок грузов в Украине уменьшились в 10 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В прошлом году внутренним водным путям в Украине было перевезено в 10 раз меньшие объемы грузов, по сравнению с 1990 годом. Об этом на III Украинском инфраструктурном форуме сказал заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань, передает корреспондент УНН.
"В прошлом году внутренними водными путями было перевезено 6,7 млн тонн грузов, при этом в 1990 году по Днепру перевозилось в 10 раз больше", - сообщил Довгань.
Как уточнил он, Украина имеет огромный потенциал в этом направлении, который необходимо развивать.
Напомним, в прошлом году правительство создало Государственную службу морского и речного транспорта Украины.