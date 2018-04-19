Объемы речных перевозок грузов в Украине уменьшились в 10 раз

"В прошлом году внутренними водными путями было перевезено 6,7 млн тонн грузов, при этом в 1990 году по Днепру перевозилось в 10 раз больше", - сообщил Довгань.

Как уточнил он, Украина имеет огромный потенциал в этом направлении, который необходимо развивать.

Напомним, в прошлом году правительство создало Государственную службу морского и речного транспорта Украины.