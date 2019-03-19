Вантажоперевезення річкою Дніпро зросли на 22,4%
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Обсяг перевезень річкою Дніпро в 2018 році у порівнянні з 2017 роком збільшився на 22,4%. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України, передає УНН.
"Обсяг перевезень річкою Дніпро в 2018 році у порівнянні з 2017 роком збільшився на 22,4% і склав 10 мільйонів тон", - йдеться у повідомленні.
Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк зазначив, що перевезення річковим транспортом стають все більш затребуваними та актуальними.
"Ми бачимо як на ринку річкових перевезень з’являються нові перевізники. Наша мета - зменшити навантаження на українські автошляхи, перенаправивши частину вантажів на річку. Це стане можливим лише за умови правильної політики розвитку внутрішніх водних шляхів та річкового транспорту", - заявив Лавренюк.
Також заступник міністра повідомив, що в 2019 році у Державному бюджеті України передбачено виділення 163 млн. грн. ДП "Укрводшлях", підприємству, яке займається утриманням та експлуатацією шлюзів по каскаду річки Дніпро.
"Це рекордне фінансування за останні 10 років. Раніше підприємство отримувало лише 18% від необхідного фінансування та не мало змоги ремонтувати та утримувати шлюзи належним чином", - сказав він.
Окрім того, завдяки проведеній Мінінфраструктури реформі системи утримання внутрішніх водних шляхів, а саме передачі окремих функцій від ДП "Укрводшлях" до ДУ "Держгідрографія" та ДП "АМПУ", з’явилися кошти на модернізацію засобів навігаційного обладнання та проведення робіт з підтримки габаритів суднового ходу на ВВШ.
"Також позитивним моментом є подовження строків навігації на річці Дніпро. У цьому році у нас був найтриваліший період навігації. Це дозволило річковим перевізникам перевезти додаткові обсяги по річці в умовах рекордного врожаю зернових та браку залізничного рухомого складу", - повідомив Лавренюк.
Заступник міністра зазначив, що розвиток річкового судноплавства сприятиме збільшенню експортного і транзитного потенціалу країни, і вже в найближчій перспективі може скласти серйозну конкуренцію залізничному і автомобільному транспорту.
Раніше УНН повідомляв, що вантажоперевезення річкою зросли утричі.