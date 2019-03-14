"Валенсия" и "Наполи" пробились в четвертьфинал Лиги Европы

В первой игре “Зальцбург” дома должен был играть разницу в три мяча у “Наполи”. Милик и Даббур обменялись голами в первом тайме. После перерыва Гульбраннсен вывел “Зальцбург” вперед, а Ляйтгеб в компенсированное время забил третий мяч хозяев.

Таким образом 3:1 за австрийцами, которые уступили в двухматчевой баталии 3:4.

В игре “Краснодар” и “Валенсия” основные моменты произошли в заключительные минуты. Сулейманов открыл счет во встрече, однако путевку в четвертьфинал “летучим мышам” подарил гол Гедеша в дополнительное время — 1:1 и 3:3 в пользу “Валенсии”.

Как сообщал УНН, “Динамо” было разгромлено “Челси” в Киеве и завершило свои выступления в ЛЕ.