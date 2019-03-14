"Валенсія" та "Наполі" пробилися до чвертьфіналу Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Матчами у Краснодарі та Зальцбургу продовжився розіграш 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації.
У першій грі “Зальцбург” вдома мав відігравати різницю в три м’ячі у “Наполі”. Мілік і Даббур обмінялися голами в першому таймі. Після перерви Гульбраннсен вивів “Зальцбург” вперед, а Ляйтгеб в компенсований час забив третій м’яч господарів.
Таким чином 3:1 за австрійцями, які поступилися у двоматчевій баталії 3:4.
У грі “Краснодар” та “Валенсія” основні моменти відбулися в заключні хвилини. Сулейманов відкрив рахунок у зустрічі, проте путівку до чвертьфіналу “летучим кажанам” подарував гол Гедеша у додатковий час — 1:1 та 3:3 на користь “Валенсії”.
Як повідомляв УНН, “Динамо” було розгромлене “Челсі” в Києві та завершило свої виступи в ЛЄ.