"Валенсия" повторила клубный рекорд по количеству побед подряд

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 5221 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 66795 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 134096 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108935 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111279 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109105 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101669 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106157 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102874 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148113 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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"Валенсия" повторила клубный рекорд по количеству побед подряд

"Валенсия" повторила клубный рекорд по количеству побед подряд

Киев  •  УНН

 • 10558 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. “Валенсия” на стадионе “Месталья” увеличила выигрышную серию в чемпионате Испании в поединке 11 тура Примеры с “Леганес”, информирует УНН со ссылкой на команды и на страницу GracenoteLive в Twitter.

За “летучих мышей” забили Парехо в первой половине, а также Родриго и Мина во второй 45-минутке — 3: 0.

Таким образом, “валенсийцы” повторили клубный рекорд 70-летней давности, победив в 7-ми матчах подряд. Достижение было установлено в 1947 году.

Стоит отметить, что “Валенсия” еще ни разу не проигрывала в нынешнем сезоне Примеры и с 27 пунктами занимает 2-ю строчку. “Леганес” с 17 баллами на 8-й строчке.

Украинские Национальные Новости

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