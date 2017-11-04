"Валенсия" повторила клубный рекорд по количеству побед подряд

За “летучих мышей” забили Парехо в первой половине, а также Родриго и Мина во второй 45-минутке — 3: 0.

Таким образом, “валенсийцы” повторили клубный рекорд 70-летней давности, победив в 7-ми матчах подряд. Достижение было установлено в 1947 году.

Стоит отметить, что “Валенсия” еще ни разу не проигрывала в нынешнем сезоне Примеры и с 27 пунктами занимает 2-ю строчку. “Леганес” с 17 баллами на 8-й строчке.