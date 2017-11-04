"Валенсія" повторила клубний рекорд за кількістю перемог підряд

За “летучих кажанів” забили Парехо у першій половині, а також Родріго і Міна у другій 45-хвилинці — 3:0.

Таким чином, “валенсійці” повторили клубний рекорд 70-річної давності, перемігши в 7-ми матчах поспіль. Досягнення було встановлено у 1947 році.

Варто зазначити, що “Валенсія” ще жодного разу не програвала в нинішньому сезоні Прімери і з 27 пунктами займає 2-й рядок. “Леганес” з 17 балами на 8-му рядку.