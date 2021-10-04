Вакцинация от гриппа в Украине: сколько стоит прививка
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В Украине уже есть вакцины от гриппа, так УНН решил поинтересоваться у частных клиниках и аптеках какая стоимость прививки и какие вакцины завезли.
Цитата
“Вакцины уже есть от гриппа, даже в частных киника есть”, — сказали в Центре общественного здоровья.
Детали
Например, в одной из киевских клиник журналисту сообщили УНН, что в наличии есть вакцина Джис Флю.
“Производитель Корея. Стоимость вакцины 550 грн и 500 грн консультация врача перед вакцинацией”, — сообщили в клинике.
В одной из сетей аптек рассказали, что также есть корейская вакцина.
“Есть в наличии вакцина Джис Флю на данный момент, не скажу, что во многих аптеках сейчас осталось, но есть. Одна доза 256 грн 46 коп. Должны быть еще поставки”, — рассказали в аптеке.
В нескольких других клиниках вакцины от гриппа еще ожидаются. В одной из них сообщили, что корейская вакцина поступит ориентировочно с середины октября. У другой французская вакцина Ваксигрип будет не раньше конца октября. Вакцинация с консультацией врача будет стоить 700 грн.
Дополнение
Ранее главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщал, что к началу эпидемического сезона заболевания гриппом и ОРВИ в аптечной сети Украины будет доставлено около 1 млн доз вакцины против гриппа.
Напомним, в ГУ “Киевский городской центр по контролю и профилактике болезней Минздрава Украины”. Сообщалось, что в этом году в период эпидсезона гриппа в Украине будет циркулировать пять штаммов гриппа.
Добавим
В столице в течение 39-й недели 2021 года зарегистрировали 15 919 больных гриппом и ОРВИ.