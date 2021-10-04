У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ: за тиждень госпіталізували понад 600 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня УНН. У столиці протягом 39-го тижня 2021 року зареєстрували 15 919 хворих на грип та ГРВІ. До медичних закладів госпіталізували 603 особи. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.
Деталі
Рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижчий за епідемічний поріг на 28,3%. Наразі показник захворюваності становить 537,4.
Загалом у столиці порівняно з минулим тижнем зафіксовано зростання захворюваності на 10,9% як серед дорослого, так і серед дитячого населення. Дітей захворіло — 8375 (зростання на 3,9%), дорослих — 7544 особи (зростання на 19,3%).
Серед хворих діти становлять 52,6%, а минулого тижня — 56%. Із них 49,7% — діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 4163 випадки.
До медичних закладів упродовж 39-го тижня госпіталізовано 603 особи, серед яких 107 дітей.
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