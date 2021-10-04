У Києві зросла захворюваність на грип та ГРВІ: за тиждень госпіталізували понад 600 осіб

Деталі

Рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижчий за епідемічний поріг на 28,3%. Наразі показник захворюваності становить 537,4.

Загалом у столиці порівняно з минулим тижнем зафіксовано зростання захворюваності на 10,9% як серед дорослого, так і серед дитячого населення. Дітей захворіло — 8375 (зростання на 3,9%), дорослих — 7544 особи (зростання на 19,3%).

Серед хворих діти становлять 52,6%, а минулого тижня — 56%. Із них 49,7% — діти шкільного віку. Зокрема, зареєстровано 4163 випадки.

До медичних закладів упродовж 39-го тижня госпіталізовано 603 особи, серед яких 107 дітей.

Нагадаємо

У Києві протягом минулої доби виявили 169 хворих на коронавірус, 12 людей померли.