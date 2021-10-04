В Киеве выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ: за неделю госпитализировали более 600 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября УНН. В столице в течение 39-й недели 2021 года зарегистрировали 15 919 больных гриппом и ОРВИ. В медицинские учреждения госпитализировали 603 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемического порога на 28,3%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 537,4.
В целом в столице по сравнению с прошлой неделей зафиксирован рост заболеваемости на 10,9% как среди взрослого, так и среди детского населения. Детей заболело — 8375 (рост на 3,9%), взрослых — 7544 человека (рост на 19,3%).
Среди заболевших дети составляют 52,6%, а на прошлой неделе — 56%. Из них 49,7% — дети школьного возраста. В частности, зарегистрировано 4163 случая.
В медицинские учреждения в течение 39-й недели госпитализированы 603 человека, среди которых 107 детей.
Напомним
В Киеве за прошедшие сутки обнаружили 169 больных коронавирусом, 12 человек умерли.