У Києві за добу від COVID-19 померло 12 людей, захворіло понад 160

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“169 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу у столиці. 12 людей померли. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 235 985”, — ідеться у повідомленні.

Деталі

Протягом минулої доби у Києві на COVID-19 захворіли: 94 жінки віком від 20 до 89 років, 63 чоловіки віком від 20 до 87 років, 6 дівчаток віком від 2 до 15 років і 6 хлопчиків віком від 3 до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували 21 хворого на коронавірус, а також 158 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужало протягом минулої доби 24 людини. Загалом подолало вірус 221 434 мешканці столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили у Оболонському районі — 46, Дарницькому — 23, Святошинському — 18 випадків.

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