В Киеве за сутки от COVID-19 умерло 12 человек, заболело более 160
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 169 больных коронавирусом, 12 человек умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
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“169 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. 12 человек умерли. А подтвержденных случаев заболевания сегодня — 235 985”, — говорится в сообщении.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве COVID-19 заболели: 94 женщины в возрасте от 20 до 89 лет, 63 мужчины в возрасте от 20 до 87 лет, 6 девочек в возрасте от 2 до 15 лет и 6 мальчиков в возрасте от 3 до 15 лет.
В больницы столицы госпитализировали 21 больного коронавирусом, а также 158 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 24 человека. В общем преодолели вирус 221 434 жителя столицы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе — 46, Дарницком — 23, Святошинском — 18 случаев.
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