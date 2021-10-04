Вакцинація від грипу в Україні: скільки коштує щеплення

Цитата

“Вакцини вже є від грипу, навіть в приватних кініках є ”, - сказали в Центрі громадського здоров’я.

Деталі

Наприклад, в одній з київських клінік журналісту УНН повідомили, що в наявності є вакцина Джісі Флю.

“Виробник Корея. Вартість вакцини 550 грн і 500 грн консультація лікаря перед вакцинацією”, — повідомили в клініці.

В одній з мереж аптек розповіли, що також є корейська вакцина.

“Є в наявності вакцина Джісі Флю поки що, не скажу, що в багатьох аптеках зараз залишилось, але є. Одна доза 256 грн 46 коп. Повинні бути ще постачання”, — розповіли в аптеці.

В декількох інших клініках вакцини від грипу ще очікуються. В одній з них повідомили, що корейська вакцина надійде орієнтовно з середини жовтня. В іншій французька вакцина Ваксігрип буде не раніше кінця жовтня. Вакцинація з консультацією лікаря коштуватиме 700 грн.

Доповнення

Раніше головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомляв, що до початку епідемічного сезону захворювання на грип та ГРВІ до аптечної мережі України буде доставлено близько 1 млн доз вакцини проти грипу.

Нагадаємо, в ДУ “Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України”. Повідомляли, що цього року в період епідсезону грипу в Україні циркулюватиме п’ять штамів грипу.

Додамо

У столиці протягом 39-го тижня 2021 року зареєстрували 15 919 хворих на грип та ГРВІ.