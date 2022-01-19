Вакцина как гуманитарная помощь от Китая и создание службы по делам детей: повестка дня Кабмина

ukru
15 марта, 19:03 • 107809 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146300 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125409 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118801 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105867 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101954 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94974 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 125632 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128052 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127381 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

16 марта, 02:05 • 53744 просмотра
Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

Хуситы угрожают ответом на удары США по Йемену: детали заявления

16 марта, 03:19 • 37162 просмотра
В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

В правительстве анонсировали новые программы для многодетных семей

16 марта, 04:37 • 32006 просмотра
Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

Авиаудар США по Сааде: 24 человека погибли, 23 - получили ранения, количество жертв растет

05:29 • 56439 просмотра
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

06:06 • 40093 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 125635 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 125553 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 262634 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 291914 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 228194 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 105837 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 128053 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 112025 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 129252 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 131237 просмотра
Актуальное
Вакцина как гуманитарная помощь от Китая и создание службы по делам детей: повестка дня Кабмина

Вакцина как гуманитарная помощь от Китая и создание службы по делам детей: повестка дня Кабмина

Киев • УНН

 • 14087 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 19 января, планирует рассмотреть, в частности, подписание письма-обязательства правительства по получению гуманитарной помощи от Китая в виде вакцин Sinovac и образование Государственной службы Украины по делам детей. Об этом УНН информирует со ссылкой на повестку дня правительства.

Детали

На заседании Кабмин, как ожидается, рассмотрит проект распоряжения о подписании письма-обязательства правительства Украины относительно получения гуманитарной помощи в виде вакцины от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, от правительства Китайской Народной Республики.

Сообщается, что правительство Китая предоставило предложение передать 200 тыс. доз вакцины производства китайской компании Sinovac Biotech в качестве гуманитарной помощи.

Также чиновники рассмотрят такие проекты распоряжений Кабмина:

* Об образовании Организационного комитета по подготовке и проведению в Украине чемпионата мира по футболу среди учащихся и Всемирной гимназиады по зимним видам спорта в 2023 году
* О подписании соглашения между Кабмином и правительством Молдовы о строительстве автодорожного пограничного мостового перехода через реку Днестр на украинско-молдавской государственной границе в районе населенных пунктов Ямполь — Косеуц
* Об установлении квоты иммиграции на 2022 год

Чиновники рассмотрят такие проекты постановлений:

* Об утверждении Порядка осуществления реабилитационных мероприятий
* О создании Государственной службы по делам детей как центрального органа исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется Кабмином и который обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере усыновления и защиты прав детей.

Дополнение

В ноябре ВР приняла постановление-обращение к Кабмину с требованием создать Государственную службу Украины по делам детей.

Отсутствие единого центрального органа исполнительной власти, который должен заниматься вопросами защиты прав детей (в настоящее время вопросам защиты прав детей занимаются шесть министерств) и соответствующей единой государственной политики приводит к возникновению системных проблем в этой сфере, считали авторы постановления.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы