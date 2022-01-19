Вакцина як гуманітарна допомога від Китаю та створення служби у справах дітей: порядок денний Кабміну
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 19 січня, планує розглянути, зокрема, підписання листа-зобов’язання уряду щодо отримання гуманітарної допомоги від Китаю у вигляді вакцин Sinovac та утворення Державної служби України у справах дітей. Про це УНН інформує з посиланням на порядок денний уряду.
Деталі
На засіданні Кабмін, як очікується, розгляне проект розпорядження про підписання листа-зобов’язання уряду України щодо отримання гуманітарної допомоги у вигляді вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, від уряду Китайської Народної Республіки.
Повідомляється, що уряд Китаю надав пропозицію передати 200 тис. доз вакцини виробництва китайської компанії Sinovac Biotech як гуманітарну допомогу.
Також урядовці розглянуть такі проекти розпоряджень Кабміну:
• Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні чемпіонату світу з футболу серед учнів та Всесвітньої гімназіади із зимових видів спорту у 2023 році
• Про підписання угоди між Кабміном та урядом Молдови про будівництво автодорожнього прикордонного мостового переходу через річку Дністер на українсько-молдовському державному кордоні в районі населених пунктів Ямпіль — Косеуць
• Про встановлення квоти імміграції на 2022 рік
Урядовці розглянуть такі проекти постанов:
• Про затвердження Порядку здійснення реабілітаційних заходів
• Про утворення Державної служби України у справах дітей як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується та координується Кабміном і який забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері усиновлення та захисту прав дітей.
Доповнення
У листопаді ВР ухвалила постанову-звернення до Кабміну з вимогою створити Державну службу України у справах дітей.
Відсутність єдиного центрального органу виконавчої влади, який мав би опікуватися питаннями захисту прав дітей (наразі питанням захисту прав дітей займаються шість міністерств) та відповідної єдиної державної політики призводить до виникнення системних проблем у цій сфері, вважали автори постанови.