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ВАКС оставила без изменений меру пресечения бывшему главе комитета ВРУ

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 октября. УНН. Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения бывшему председателю комитета Верховной Рады Украины Сергею Скуратовскому, которого подозревают в завладении более 120 млн гривен. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, пишет УНН.

Детали 

В понедельник 2 октября 2023 года коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС поддержала позицию прокурора САП и продлила действие меры пресечения председателю комитета Верховной Рады VIII созыва Сергею Скуратовскому, подозреваемому в противоправном завладении в составе организованной группы правом требования банковского учреждения на 128 млн грн.  

Как ранее сообщалось, 26 сентября 2023 года ВАКС на 2 месяца продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей указанному подозреваемому и определил ему залог в размере 8 млн грн.  

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