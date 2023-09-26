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ВАКС визначив 8-мільйонну заставу екснардепу Скуратовському

ВАКС визначив 8-мільйонну заставу екснардепу Скуратовському

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Вищий антикорупційний суд до 24 листопада продовжив дію запобіжного заходу колишньому народному депутату - голові комітету Верховної Ради Сергію Скуратовському, визначивши заставу обсягом 8 млн грн. З посиланням на дані САП повідомляє УНН.

Деталі

"26 вересня слідчий суддя ВАКС... ще на два місяці, а саме до 24.11.2023, продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою голові комітету Верховної Ради VIII скликання, підозрюваному у протиправному заволодінні у складі організованої групи правом вимоги банківської установи на 128 млн грн", - ідеться у повідомленні.

Також суд визначив указаному підозрюваному заставу у розмірі 8 млн грн. У разі внесення зазначеної застави на особу буде покладено такі процесуальні обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • не відлучатися за межі Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання та роботи;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
  • здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
  • утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі;
  • носити електронний засіб контролю.

Доповнення

У червні ВАКС зменшив Скуратовському заставу з 32,2 мільйона до 16 мільйонів гривень.

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