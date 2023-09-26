ВАКС визначив 8-мільйонну заставу екснардепу Скуратовському
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Вищий антикорупційний суд до 24 листопада продовжив дію запобіжного заходу колишньому народному депутату - голові комітету Верховної Ради Сергію Скуратовському, визначивши заставу обсягом 8 млн грн. З посиланням на дані САП повідомляє УНН.
Деталі
"26 вересня слідчий суддя ВАКС... ще на два місяці, а саме до 24.11.2023, продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою голові комітету Верховної Ради VIII скликання, підозрюваному у протиправному заволодінні у складі організованої групи правом вимоги банківської установи на 128 млн грн", - ідеться у повідомленні.
Також суд визначив указаному підозрюваному заставу у розмірі 8 млн грн. У разі внесення зазначеної застави на особу буде покладено такі процесуальні обов’язки:
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- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
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- не відлучатися за межі Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
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- повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання та роботи;
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- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
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- здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
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- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі;
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- носити електронний засіб контролю.
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Доповнення
У червні ВАКС зменшив Скуратовському заставу з 32,2 мільйона до 16 мільйонів гривень.