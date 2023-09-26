ВАКС визначив 8-мільйонну заставу екснардепу Скуратовському

Деталі

"26 вересня слідчий суддя ВАКС... ще на два місяці, а саме до 24.11.2023, продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою голові комітету Верховної Ради VIII скликання, підозрюваному у протиправному заволодінні у складі організованої групи правом вимоги банківської установи на 128 млн грн", - ідеться у повідомленні.

Також суд визначив указаному підозрюваному заставу у розмірі 8 млн грн. У разі внесення зазначеної застави на особу буде покладено такі процесуальні обов’язки:



прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;



не відлучатися за межі Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;



повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання та роботи;



утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;



здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;



утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі;



носити електронний засіб контролю.



Доповнення

У червні ВАКС зменшив Скуратовському заставу з 32,2 мільйона до 16 мільйонів гривень.