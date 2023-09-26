ВАКС определил 8-миллионный залог экс-нардепу Скуратовскому
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Высший антикоррупционный суд до 24 ноября продлил действие меры пресечения бывшему народному депутату - председателю комитета Верховной Рады Сергею Скуратовскому, определив залог в размере 8 млн грн. Со ссылкой на данные САП сообщает УНН.
Детали
"26 сентября следственный судья ВАКС... еще на два месяца, а именно до 24.11.2023, продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей председателю комитета Верховной Рады VIII созыва, подозреваемому в противоправном завладении в составе организованной группы правом требования банковского учреждения на 128 млн грн", - говорится в сообщении.
Также суд определил указанному подозреваемому залог в размере 8 млн грн. В случае внесения указанного залога на лицо будут возложены следующие процессуальные обязанности:
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- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
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- не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;
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- сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места жительства и работы;
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- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
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- сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу;
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- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу;
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- носить электронное средство контроля.
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Дополнение
В июне ВАКС уменьшил Скуратовскому залог с 32,2 миллиона до 16 миллионов гривен.