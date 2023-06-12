ВАКС ще на два місяці залишив під вартою екснардепа Скуратовського
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Вищий антикорупційний суд України ще на два місяці залишив під вартою голову комітету Верховної Ради VIII скликання Сергія Скуратовського, якого підозрюють у незаконному заволодінні правом вимоги за кредитами банку на 128 мільйонів гривень, передає УНН.
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"12 червня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, ще на два місяці продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою голові комітету Верховної Ради VIII скликання, підозрюваному у протиправному заволодінні у складі організованої групи правом вимоги банківської установи на 128 мільйонів гривень", - повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).
Як стало відомо УНН із власних джерел, йдеться про Сергія Скуратовського.
Деталі
Як уточнили у САП, строк дії запобіжного заходу продовжено до 10 серпня цього року. Водночас, зазначають правоохоронці, суд зменшив Скуратовському розмір застави - з 32,208 мільйонів до 16 мільйонів гривень. Повідомляється, що у разі внесення застави на голову комітету ВР покладуть такі процесуальні обов’язки:
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- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
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- не відлучатися за межі Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
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- повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання та роботи;
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- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
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- здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
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- носити електронний засіб контролю.
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Раніше
За даними слідства, Скуратовський у 2019 році, будучи фактичним власником низки компаній, розпочав будівництво житлового комплексу на околиці Києва, для чого взяв кредит у понад 200 млн грн. НБУ визнав цей банк неплатоспроможним.
НАБУ повідомило, що аби не віддавати борг та отримати можливість продати збудовані квартири нардеп організував схему, залучивши посадовців СБУ, АРМА і ДП "СЕТАМ".
4 січня 2023 року Вищий антикорупційний суд заарештував Скуратовського з альтернативою внесення 40,260 млн грн застави.