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ВАКС ще на два місяці залишив під вартою екснардепа Скуратовського

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Вищий антикорупційний суд України ще на два місяці залишив під вартою голову комітету Верховної Ради VIII скликання Сергія Скуратовського, якого підозрюють у незаконному заволодінні правом вимоги за кредитами банку на 128 мільйонів гривень, передає УНН.

ВАКС ще на два місяці залишив під вартою екснардепа Скуратовського

Цитата

"12 червня 2023 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, ще на два місяці продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою голові комітету Верховної Ради VIII скликання, підозрюваному у протиправному заволодінні у складі організованої групи правом вимоги банківської установи на 128 мільйонів гривень", - повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Як стало відомо УНН із власних джерел, йдеться про Сергія Скуратовського.

Деталі

Як уточнили у САП, строк дії запобіжного заходу продовжено до 10 серпня цього року. Водночас, зазначають правоохоронці, суд зменшив Скуратовському розмір застави - з 32,208 мільйонів до 16 мільйонів гривень. Повідомляється, що у разі внесення застави на голову комітету ВР покладуть такі процесуальні обов’язки:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • не відлучатися за межі Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;
  • повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання та роботи;
  • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у справі та свідками;
  • здати на зберігання до відповідного органу паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;
  • носити електронний засіб контролю.

Раніше

За даними слідства, Скуратовський у 2019 році, будучи фактичним власником низки компаній, розпочав будівництво житлового комплексу на околиці Києва, для чого взяв кредит у понад 200 млн грн. НБУ визнав цей банк неплатоспроможним.

НАБУ повідомило, що аби не віддавати борг та отримати можливість продати збудовані квартири нардеп організував схему, залучивши посадовців СБУ, АРМА і ДП "СЕТАМ".

4 січня 2023 року Вищий антикорупційний суд заарештував Скуратовського з альтернативою внесення 40,260 млн грн застави.

Українські Національні Новини

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