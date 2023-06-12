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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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ВАКС еще на два месяца оставил под стражей экс-нардепа Скуратовского

Киев • УНН

 • 950031 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Высший антикоррупционный суд Украины еще на два месяца оставил под стражей главу комитета Верховной Рады VIII созыва Сергея Скуратовского, подозреваемого в незаконном завладении правом требования по кредитам банка на 128 миллионов гривен, передает УНН.

ВАКС еще на два месяца оставил под стражей экс-нардепа Скуратовского

Цитата

"12 июня 2023 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, еще на два месяца продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей председателю комитета Верховной Рады VIII созыва, подозреваемому в противоправном завладении в составе организованной группы правом требования банковского учреждения на 128 миллионов гривен", - сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Сергее Скуратовском.

Детали

Как уточнили в САП, срок действия меры пресечения продлен до 10 августа этого года. В то же время, отмечают правоохранители, суд уменьшил Скуратовскому размер залога - с 32,208 миллионов до 16 миллионов гривен. Сообщается, что в случае внесения залога на председателя комитета ВР возложат такие процессуальные обязанности:

  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
  • не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;
  • сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места жительства и работы;
  • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;
  • сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу;
  • носить электронное средство контроля.

Ранее

По данным следствия, Скуратовский в 2019 году, будучи фактическим владельцем ряда компаний, начал строительство жилого комплекса на окраине Киева, для чего взял кредит в более чем 200 млн грн. НБУ признал этот банк неплатежеспособным.

НАБУ сообщило, что чтобы не отдавать долг и получить возможность продать построенные квартиры нардеп организовал схему, привлекая должностных лиц СБУ, АРМА и ГП "СЕТАМ".

4 января 2023 года Высший антикоррупционный суд арестовал Скуратовского с альтернативой внесения 40,260 млн грн залога.

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