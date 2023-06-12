ВАКС еще на два месяца оставил под стражей экс-нардепа Скуратовского

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"12 июня 2023 года следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному прокурором САП, еще на два месяца продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей председателю комитета Верховной Рады VIII созыва, подозреваемому в противоправном завладении в составе организованной группы правом требования банковского учреждения на 128 миллионов гривен", - сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Сергее Скуратовском.

Детали

Как уточнили в САП, срок действия меры пресечения продлен до 10 августа этого года. В то же время, отмечают правоохранители, суд уменьшил Скуратовскому размер залога - с 32,208 миллионов до 16 миллионов гривен. Сообщается, что в случае внесения залога на председателя комитета ВР возложат такие процессуальные обязанности:



прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;



не отлучаться за пределы Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;



сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места жительства и работы;



воздерживаться от общения с другими подозреваемыми по делу и свидетелями;



сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу;



носить электронное средство контроля.



Ранее

По данным следствия, Скуратовский в 2019 году, будучи фактическим владельцем ряда компаний, начал строительство жилого комплекса на окраине Киева, для чего взял кредит в более чем 200 млн грн. НБУ признал этот банк неплатежеспособным.

НАБУ сообщило, что чтобы не отдавать долг и получить возможность продать построенные квартиры нардеп организовал схему, привлекая должностных лиц СБУ, АРМА и ГП "СЕТАМ".

4 января 2023 года Высший антикоррупционный суд арестовал Скуратовского с альтернативой внесения 40,260 млн грн залога.