З ЖК під Києвом організували схему на 112 млн грн: серед підозрюваних - екснардеп

Як стало відомо УНН з джерел у правоохоронних органах, йдеться зокрема про народного депутата України VIII скликання Сергія Скуратовського та його помічницю Олену Добровольську.

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"21 грудня 2022 року НАБУ і САП повідомили вісьмом особам – серед яких нардеп VIII скликання, службовці АРМА і СБУ, ДП "СЕТАМ", про підозру у заволодінні правами вимоги по кредитам, що призвело до заподіяння понад 112 млн грн збитків приватному банку", - йдеться у повідомленні НАБУ.

Деталі

Як повідомляється, нардеп VIII скликання, будучи фактичним власником низки компаній, розпочав будівництво житлового комплексу на околиці Києва, для чого взяв кредит у понад 200 млн грн. НБУ визнав цей банк неплатоспроможним. Аби не віддавати борг та отримати можливість продати збудовані квартири нардеп організував схему, залучивши посадовців СБУ, АРМА і ДП "СЕТАМ", вказали у НАБУ.

Їхні дії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3,4 ст. 358, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Додамо, у НАБУ не називають прізвища екснардепа. Утім, вказують, що підозрюваний екснардеп був обвинуваченим і у іншій справі, розслідуваній НАБУ і САП. Йдеться про недекларування у 2015-2019 роках на загальну суму понад 50 млн грн.

Тоді народний депутат України VIII скликання вніс завідомо недостовірні відомості до поданої щорічної електронної декларації за 2015 рік, які відрізняються від достовірних на загальну суму 53 млн грн, а саме відомості про наявність у його родини корпоративних прав на три юридичні особи загальною вартістю понад 24 млн грн, користування транспортним засобом Mercedes-Benz S450 та нежитловим приміщенням, вартістю 1,5 млн грн. 6 вересня 2019 року нардепу повідомили про підозру. Тоді йшлося про Сергія Скуратовського. Однак, через рішення КСУ щодо декриміналізації цієї статті, ця справа була закрита.