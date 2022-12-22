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С ЖК под Киевом организовали схему на 112 млн грн: среди подозреваемых - экс-нардеп

С ЖК под Киевом организовали схему на 112 млн грн: среди подозреваемых - экс-нардеп

Киев • УНН

 • 552985 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Правоохранители разоблачили схему завладения более 112 млн грн банка - разоблачены восемь человек, среди подозреваемых: нардеп VIII созыва, служащие АРМА и СБУ, ГП "СЕТАМ", сообщили в НАБУ и САП, пишет УНН .

Как стало известно УНН из источников в правоохранительных органах, речь идет в частности о народном депутате Украины VIII созыва Сергее Скуратовском и его помощнице Елене Добровольской.

Цитата

"21 декабря 2022 года НАБУ и САП сообщили восьми лицам – среди которых нардеп VIII созыва, служащие АРМА и СБУ, ГП "СЕТАМ", о подозрении в завладении правами требования по кредитам, что привело к причинению более 112 млн грн ущерба частному банку", - говорится в сообщении НАБУ.

Детали

Как сообщается, нардеп VIII созыва, являясь фактическим собственником ряда компаний, начал строительство жилого комплекса на окраине Киева, для чего взял кредит более чем в 200 млн грн. НБУ признал этот банк неплатежеспособным. Чтобы не отдавать долг и получить возможность продать построенные квартиры, нардеп организовал схему, привлекая должностных лиц СБУ, АРМА и ГП "СЕТАМ".

Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3,4 ст. 358, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Добавим, в НАБУ не называют фамилию экс-нардепа. Впрочем, указывают, что подозреваемый экс-нардеп был обвинен и по другому делу, расследованному НАБУ и САП. Речь идет о недекларировании в 2015-2019 годах на общую сумму более 50 млн грн.

Тогда народный депутат Украины VIII созыва внес заведомо недостоверные сведения в поданную ежегодную электронную декларацию за 2015 год, отличающиеся от достоверных на общую сумму 53 млн грн, а именно сведения о наличии у его семьи корпоративных прав на три юридических лица общей стоимостью более 24 млн грн , пользование транспортным средством Mercedes-Benz S450 и нежилое помещение, стоимостью 1,5 млн грн. 6 сентября 2019 г. нардепу сообщили о подозрении. Тогда речь шла о Сергее Скуратовском. Однако из-за решения КСУ по декриминализации этой статьи это дело было закрыто.

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