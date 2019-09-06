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Колишнього нардепа Скуратовського підозрюють у недостовірному декларуванні

Колишнього нардепа Скуратовського підозрюють у недостовірному декларуванні

Київ • УНН

 • 13764 перегляди

КИЇВ. 6 вересня. УНН. Колишнього народного депутата України Сергія Скуратовського підозрюють у навмисному не відображенні у декларації корпоративних прав на три юридичні особи загальною вартістю понад 24 млн грн, автомобіля та нежитлових приміщень. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.

“Сьогодні, 6 вересня 2019 року за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру колишньому народному депутату України Скуратовському С.І. у вчиненні злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України (Декларування недостовірної інформації — ред.)”, — йдеться в повідомлення.

Зазначається, що колишній народний обранець підозрюється у внесенні недостовірних відомостей у декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме у приховуванні наявності у його родини корпоративних прав на три юридичні особи загальною вартістю понад 24 млн грн, користування транспортним засобом Mercedes-Benz S450 та нежитловим приміщенням, вартістю 1,5 млн грн.

“У зв’язку із тим, що місцеперебування особи на теперішній час не встановлено, повідомлення про підозру вручено у передбачений ст. 278 КПК України (Вручення письмового повідомлення про підозру) спосіб для вручення повідомлень. На теперішній час вживаються заходи для встановлення місцезнаходження підозрюваного”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 12 березня САП передала Генеральному прокурору України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів України Сергія Скуратовського та Дениса Дзензерського.
Пізніше стало відомо, що ГПУ поверне подання на нардепів до САП на доопрацювання.

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