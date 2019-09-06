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Бывшего нардепа Скуратовского подозревают в недостоверном декларировании

Бывшего нардепа Скуратовского подозревают в недостоверном декларировании

Киев  •  УНН

 • 13757 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Бывшего народного депутата Украины Сергея Скуратовского подозревают в умышленном не отражении в декларации корпоративных прав на три юридических лица общей стоимостью более 24 млн грн, автомобиля и нежилых помещений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на прессслужбу САП в Facebook.

“Сегодня, 6 сентября 2019 года под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении бывшему народному депутату Украины Скуратовский С.И. в совершении преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (Декларирование недостоверной информации — ред.)”, — говорится в сообщение.

Отмечается, что бывший народный избранник подозревается во внесении недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, а именно в сокрытии наличия у его семьи корпоративных прав на три юридических лица общей стоимостью более 24 млн грн, пользование транспортным средством Mercedes-Benz S450 и нежилым помещением, стоимостью 1,5 млн грн.

“В связи с тем, что местонахождение лица в настоящее время не установлено, сообщение о подозрении вручено предусмотренным ст. 278 УПК Украины (Вречение письменного уведомления о подозрении) способом для вручения сообщений. В настоящее время принимаются меры для установления местонахождения подозреваемого”, — отмечается в сообщении.

Напомним, 12 марта САП передала Генеральному прокурору Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Украины Сергея Скуратовского и Дениса Дзензерского.
Позже стало известно, что ГПУ возвратит представление на нардепов в САП на доработку.

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