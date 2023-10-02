Справа рекордного хабаря для НАБУ і САП: ВАКС затвердив угоду з Ільяшенком

Цитата

«У понеділок, 2 жовтня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та колишнім першим заступником начальника київської податкової служби. ВАКС визнав його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369, ч. 4 ст. 190 КК»,- йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на підставі ч. 1 ст. 70 КК України особі призначено покарання за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, у виді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Відповідно до частин 2, 3 ст. 75 КК України обвинуваченого звільнено від відбування покарання у виді 5 років позбавлення волі з випробуванням та визначено іспитовий строк тривалістю 3 роки.

Так, згідно з угодою обвинувачений взяв на себе обов’язки співпрацювати у іншому кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину, яке розслідується НАБУ, а також забезпечити перерахування 50 млн грн на підтримку Збройних Сил України.

«Крім того, судом застосовано спеціальну конфіскацію на користь держави у розмірі 6 млн доларів, з яких 5 млн 950 тис. доларів уже передано на підтримку ЗСУ та ще 50 тис. доларів буде перераховано до бюджету згідно з цим вироком», - інформує ВАКС.

Також повідомляється, що вперше судом ухвалено рішення про виплату винагороди викривачу, яка становитиме 13 млн 299 тис 950 грн.

Додамо

ВАКС затвердив угоду з ексміністром екології та природних ресурсів Миколою Злочевським у справі про 5 млн дол. неправомірної вигоди керівникам НАБУ та САП.

Також суд затвердив угоди ще з двома фігурантами цієї справи ексменеджером Андрієм Кічою та Оленою Мазур.

Доповнення

Миколу Ілляшенка, підозрювали у справі про спробу надання хабаря керівникам НАБУ та САП.

Як повідомлялося, вилучені правоохоронцями 6 млн доларів, які призначалися співробітникам НАБУ та САП як хабар, мали спонукати правоохоронців закрити кримінальне провадження проти ексміністра екології Миколи Злочевського до його дня народження — 14 червня.